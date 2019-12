Si rafforza la collaborazione in materia di prevenzione e gestione delle emergenze tra ANCI Piemonte ed E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di Media e Bassa Tensione.

Nelle scorse ore, l’Associazione dei Comuni piemontesi hai incontrato E-Distribuzione assieme ai sindaci di Dogliani, Farigliano e Clavesana, alcuni tra i comuni del Piemonte che hanno subito notevoli disagi a causa dell’ondata straordinaria di maltempo, abbattutasi a metà novembre sui territori del cuneese.

“L’incontro ha rappresentato una preziosa occasione per fare il punto sulle attività messe in campo per la prevenzione e la gestione delle emergenze territoriali, per garantire interventi

rapidi, coordinati ed efficaci”, commenta Enrico Bottone, Responsabile dell’Area Nord Ovest di E-Distribuzione.

E-Distribuzione ha presentato le azioni intraprese per migliorare la resilienza della rete elettrica e assicurare ai cittadini e alle imprese del territorio il ripristino del servizio elettrico nel più breve tempo possibile, anche in situazioni di emergenza.

Tra i diversi temi trattati, i piani di manutenzione e di taglio piante programmati all’interno delle fasce di competenza di E-Distribuzione nelle vicinanze delle linee elettriche.

Soddisfatto il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte Michele Pianetta. ”Ancora una volta – dice Pianetta – ANCI ha confermato il proprio ruolo al servizio dei Comuni. In particolare, nel farci carico delle criticità segnalate dai sindaci, abbiamo chiesto ad E-Distribuzione impegni precisi sia dal punto di vista degli investimenti sia per quanto riguarda la manutenzione. Siamo soddisfatti dell’esito dell’incontro, continueremo a presidiare la questione”.

Nel corso dell’incontro, E-Distribuzione ha approfondito le modalità di indennizzo ai clienti per interruzioni prolungate del servizio di durata superiore a determinati limiti e ha ricordato che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede l’erogazione in bolletta di indennizzi automatici, per i quali, quindi, non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta.

Gli importi saranno calcolati sulla base di parametri stabiliti dalla Autorità stessa, quali la durata dell’interruzione, il numero di abitanti della zona interessata e la tipologia della fornitura.

Gli indennizzi verranno trasferiti da E-Distribuzione a ciascun venditore decorsi 60 giorni dalle interruzioni. A tali tempi vanno aggiunti quelli necessari ai venditori per trasferire il rimborso ai clienti direttamente in bolletta.

Hanno diritto all’indennizzo automatico i clienti di bassa tensione che subiscono un’interruzione di almeno 8 ore nei Comuni con più di 5 mila abitanti e di almeno 12 ore nei Comuni più piccoli.

Per quanto riguarda i clienti in media tensione, saranno indennizzati tutti quelli che hanno subito interruzioni di almeno 4 ore nei Comuni con più di 5 mila abitanti e di almeno 6 ore nei comuni più piccoli.

Con riferimento alle proprie forniture i clienti potranno acquisire informazioni sullo stato di erogazione dell’indennizzo automatico accedendo al Servizio “Indennizzi”, disponibile nell’area riservata del sito www.e-distribuzione.it.