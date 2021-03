Pubblichiamo l’esito della riunione della Conferenza Stato-Città i cui lavori si sono svolti il 25 marzo in videoconferenza.

Durante l’incontro è stato approvato il decreto del ministro delle Infrastrutture che stanzia 1 miliardo e 150 milioni di euro in tre anni a favore di Province e Città metropolitane, per la manutenzione e la messa in sicurezza di ponti e viadotti. Le risorse saranno ripartite nel corso del triennio in tal modo: 350 milioni nel 2021, 450 nel 2022 e 350 nel 2023.

Approvato, inoltre, il decreto del Viminale e del MEF che stanzia il primo riparto da 220 milioni di euro (200 ai Comuni, il resto a Province e Città Metropolitane) del fondone Covid 2021 per gli Enti locali.

Altri due decreti stanziano 132,5 milioni per compensare i Comuni delle sospensioni di Imu (50 milioni, ex Dl 137/2020) e Tosap/Cosap (82,5 milioni, ex legge 160/2019). Infine, 150 milioni di euro (100 per il 2021, gli altri nel 2022) andranno a rifinanziare il fondo per gli enti in deficit strutturale.

Leggi il report dell’incontro.