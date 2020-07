Pubblichiamo il Documento l’analisi Costi-Benefici (ACB) realizzata dall’ANCI per interventi di estensione e sviluppo delle reti di distribuzione del gas naturale, utile per la predisposizione di tale analisi da parte degli Enti locali, che costituisce un adempimento obbligatorio, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011, per le gare d’ambito per l’affidamento in concessione del servizio in questione.

La Nota – che condivide e sviluppa i principi dell’ARERA di cui all’Appendice 2 della DCO n. 410/2019/R/gas – rappresenta un contributo utile alle Stazioni Appaltanti e ai Comuni circa le possibili modalità applicative dell’analisi costi-benefici degli interventi e delle condizioni minime di sviluppo delle reti di distribuzione di gas, onde agevolare la stesura di tale documento, permettendone una declinazione locale.