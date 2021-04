È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge-delega 1° aprile 2021, n. 46 che prevede l’istituzione dell’assegno unico universale per le famiglie con figli. Il provvedimento, che fa parte del family act, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.

L’attivazione della misura è prevista dal 1° luglio 2021.

L’assegno sarà concesso nella forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro per ciascun figlio a carico, per un valore massimo stimato di 250 euro, a decorrere dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni di età. Per i figli successivi al secondo l’importo dell’assegno è maggiorato.

La legge impone all’ufficiale dello stato civile di informare le famiglie, in merito all’assegno unico universale, al momento della registrazione della nascita.

Il richiedente l’assegno deve cumulativamente: