È stato pubblicato dalla Struttura di Missione PNRR il decreto che proroga i termini per la registrazione allo sportello telematico e la trasmissione della domanda di partecipazione al bando per “Strutture sanitarie di prossimità territoriale” finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito della Missione n. 5 Inclusione e Coesione, Componente 3 “Interventi speciali per la coesione territoriale”.
I soggetti proponenti ammissibili a finanziamento sono le farmacie rurali, così come definite all’articolo 3 dell’Avviso, ossia le farmacie ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
I nuovi termini disposti dal decreto sono i seguenti:
- Registrazione sportello telematico: ore 12.00 del giorno 23 settembre 2025
- Invio della domanda di partecipazione: ore 12.00 del giorno 30 settembre 2025