Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa le misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase 2”.

“Inizia ora la convivenza con il virus. Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi: la distanza di sicurezza dovrà essere di almeno un metro”, ha detto il premier Conte nel corso della conferenza stampa svoltasi a Palazzo Chigi. Conte ha confermato la data del 4 maggio per la ripartenza, annunciando che saranno calmierati i prezzi delle mascherine (Ordinanza n. 11/2020 del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19).

“Ci avviamo ad allentare il lockdown per il 4 maggio – ha detto Conte – ma c’è un meccanismo in cui le Regioni, con cui la collaborazione dovrà essere ancora più integrata, dovranno informarci sull’andamento della curva epidemiologica e sull’adeguatezza delle strutture”.

Previsto il via libera alla ristorazione con asporto e la riapertura di alcune aziende ricomprese in un decreto di imminente adozione, fermo restando il rispetto dei protocolli di sicurezza. Previsto inoltre un protocollo di sicurezza specifico per le aziende di trasporto.

Negozi, musei, mostre e biblioteche riapriranno il 18 maggio, fatti salvi ulteriori cambiamenti. Annunciata infine per il 1° giugno la riapertura di bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici.