Saranno circa 300 i sindaci provenienti da tutt’Italia che apriranno la cerimonia della Festa della Repubblica a Roma. In testa alla parata, il presidente nazionale dell’ANCI Antonio Decaro. La sfilata si terrà, come di consueto, in via dei Fori imperiali.

Quest’anno la manifestazione del 2 giugno assume particolare valore, poiché si svolge dopo due anni di stop imposto dal Covid, nel pieno della crisi internazionale causata dalla guerra in Ucraina.

Come nelle precedenti edizioni, la scelta di far aprire la sfilata ai primi cittadini con le loro fasce tricolori servirà a sottolineare e valorizzare l’impegno degli ottomila Comuni italiani quale ‘prima linea’ istituzionale e tessuto connettivo del Paese. La presenza dei sindaci e dell’ANCI metterà in risalto il ruolo importante che i Comuni stanno svolgendo in termini di accoglienza e inclusione dei profughi dell’Ucraina, facendosi carico dei servizi di assistenza nei territori del Paese.

I sindaci che hanno aderito si ritroveranno (dalle ore 7:00 alle 8:00) in Via della Navicella (altezza Fontana della Navicella – zona Villa Celimontana), mentre la partenza vera propria della sfilata sarà in Piazza del Colosseo (Arco di Costantino). Effettuato il passaggio su via dei Fori Imperiali, i sindaci prenderanno posto nella tribuna loro riservata per assistere alla parata dei reparti delle Forze armate e di Polizia.