“È una grande emozione essere qui oggi a rappresentare i nostri cittadini, le nostre comunità, il senso di appartenenza al Paese e il sostegno ai valori della Repubblica”. Lo ha dichiarato il presidente di ANCI nazionale, Gaetano Manfredi, a margine della parata del 2 giugno ai Fori Imperiali in occasione dell’80° anniversario della Repubblica italiana.

I sindaci e gli amministratori locali rappresentano il fondamento della Repubblica e un presidio essenziale della democrazia, perché sono il livello istituzionale più vicino alle persone e alle loro esigenze quotidiane. Tante le fasce tricolore giunte a Roma da tutto il Piemonte per celebrare questo importante momento di festa.

Per il presidente dell’ANCI, la ricorrenza del 2 giugno richiama la necessità di guardare alle grandi sfide del presente. “Gli ottant’anni della Repubblica – ha detto Manfredi – ci ricordano che il nostro impegno e il nostro esempio devono essere ogni giorno più forti. Ma abbiamo bisogno anche del sostegno dello Stato per dare risposte concrete alle nostre comunità e rafforzare la coesione del Paese”.