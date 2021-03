Lunedì 29 marzo dalle ore 10:00 alle ore 12:30 ACES Europe delegazione Italia ha organizzato in collaborazione con l’Ufficio in Italia del Parlamento europeo, con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con il patrocinio di ANCI un webinar sul tema “Finanziamenti europei per lo sport: opportunità e best practices“.

Il webinar, indirizzato a tutti gli amministratori locali italiani e ai Comuni Europei dello Sport che hanno ricevuto il titolo negli anni da ACES Europe, è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.

Grazie agli interventi di Stefano Pintus Policy Officer Unità Sport -Commissione europea e Luciano Di Fonzo, Capo unità aggiunto dell’unità Erasmus mundus e sport EACEA, si farà una precisa panoramica sulle politiche e sui finanziamenti europei nel settore sportivo.

L’on. Roberto Pella, sindaco di Valdengo (BI) e vicepresidente vicario ANCI con delega allo Sport, parlerà dell’utilizzo dei fondi europei da parte dei Comuni Italiani.

I parlamentari europei Marco Campomenosi, Brando Benifei, Tiziana Beghin, Vincenzo Sofo e Antonio Tajani, interverranno sulle azioni del Parlamento europeo.

Nel merito dell’Europrogettazione, interverranno il prof. Vanni Resta docente di Europrogettazione all’Università “La Sapienza” di Roma e Spartaco Grieco, Project Manager di EU Sport. Modererà il webinar Fiorella Lavorgna, Giornalista, autrice podcast Fondi Europei per IlSole24Ore.

Il webinar sarà introdotto dai saluti istituzionali del Capo dell’ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia Carlo Corazza, dal Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Antonio Parenti, dal Presidente del CONI Giovanni Malagò, dal Presidente Sport e Salute S.p.A. Vito Cozzoli e dal Presidente ACES Italia Vincenzo Lupattelli. Interverranno la campionessa olimpica Francesca Bortolozzi e la campionessa italiana Maurizia Cacciatori.