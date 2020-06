Entro le ore 24:00 di oggi, 9 giugno 2020, i Comuni interessati al potenziamento della rete dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa dovranno inviare alla Regione Piemonte la scheda di rilevazione propedeutica al piano di riparto di risorse del Dipartimento Politiche della Famiglia, a valere sul Fondo nazionale per le politiche della famiglia.

La possibilità è prevista dal Decreto Rilancio, che ha disposto, all’art. 105, comma 1 lett. a) specifici finanziamenti in favore dei Comuni per l’attivazione di iniziative, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzioni educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine nella fascia d’età tra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020.

La scheda dovrà essere compilata dai Comuni e trasmessa all’indirizzo di posta elettronica osservatorio.infanzia@regione.piemonte.it avendo cura di comunicare nella mail di trasmissione della scheda un nominativo e un numero telefonico reperibile da contattare in caso di richiesta di chiarimenti.

Per informazioni, è possibile contattare i seguenti numeri:

011/432.48.86 – 011/432.31.73