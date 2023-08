Il Ministero del Turismo, su richiesta dell’ANCI, ha prorogato alle ore 9.00 del 23 settembre il termine per la presentazione delle domande a valere sul Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica.

Inizialmente in scadenza il 9 settembre, il Fondo ha come obiettivo la valorizzazione dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, in modo da incentivare interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale.

LEGGI IL COMUNICATO STAMPA