Dopo il successo degli incontri di Torino e Cuneo “Forma Comune” si prepara a far tappa nelle province di Biella e Alessandria.

Primo appuntamento lunedì 14 novembre, dalle 9 alle 14, a Occhieppo Superiore (BI). Nei locali di Villa Mossa, in Via Martiri della Libertà 29, si parlerà di come organizzare le funzioni degli enti locali per affrontare i progetti legati al PNRR.

Le tappe successive si svolgeranno martedì 15 novembre a Ovada (AL) e giovedì 17 ad Alessandria e si parlerà rispettivamente di contabilità pubblica e di digitalizzazione della PA nei Comuni.

L’incontro del 14 sarà introdotto da un intervento del vicepresidente vicario di ANCI Piemonte Emanuele Ramella Pralungo, mentre quelli del 15 e del 17 da un intervento del vicepresidente Pier Sandro Cassulo: entrambi illustreranno le attività dell’associazione sui territori.

“Forma Comune” è il percorso di formazione gratuito organizzato ogni anno da ANCI Piemonte con il sostegno della Fondazione IFEL, dedicato a temi di grande attualità per il sistema degli Enti locali. Gli eventi sono rivolti ad amministratori e dipendenti di Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città Metropolitana, con l’obiettivo di rafforzarne le competenze professionali e di migliorare la qualità dei servizi e dell’azione amministrativa.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa scrivendo a corsi@anci.piemonte.it o chiamando lo 011/861.29.27.

Il calendario degli incontri 2022 è disponibile A QUESTO LINK.