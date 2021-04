“I controlli negli enti locali tra compiti nuovi e vecchie questioni” saranno oggetto di un webinar che si terrà giovedì 15 aprile dalle ore 14 alle 18:30. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Nazionale Commercialisti, con il patrocinio dell’ANCI.

L’emergenza sanitaria in atto ha aperto scenari inediti per la Pubblica Amministrazione chiedendo uno sforzo significativo, sotto il profilo finanziario e gestionale, al sistema di controllo interno di ciascun ente, il quale deve essere calibrato in modo da fornire una risposta adeguata agli impatti della pandemia sulla macchina amministrativa.

Muovendo da tale consapevolezza, la Corte dei conti ha emanato apposite linee guida in materia di controlli interni, che costituiscono un’importante occasione per un confronto sulle novita? normative in materia, con uno sguardo privilegiato alla disciplina complessiva dei revisori.

Per accedere al webinar del 15 aprile basterà collegarsi al link https://www.concerto.it/streamingcndcec/