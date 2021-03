In occasione della terza Giornata Nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare, che ricorre il 15 marzo, Never give up Onlus, impegnata dal 2014 nella prevenzione e trattamenti dei disturbi dell’alimentazione, promuove un’iniziativa con l’ANCI per sostenere la Campagna Fiocchetto Lilla. Numerosi i Comuni italiani che aderiranno all’iniziativa illuminando piazze e monumenti di lilla.

Anoressia e bulimia sono la prima causa di morte per malattia tra i 12 e i 25 anni in Italia. Situazione che si è aggravata alla luce dell’emergenza sanitaria in corso.

Se intercettati e trattati in tempo, i disturbi dell’alimentazione possono essere curati, ma purtroppo, solo il 10% di chi soffre chiede aiuto, per questo è fondamentale accrescere la consapevolezza delle famiglie italiane sulla necessità di prevenire e trattare queste patologie.

La famiglia costituisce, insieme alla scuola, uno dei primi luoghi dove tali disturbi possono essere intercettati e affrontati tempestivamente, grazie a segnali che danno evidenza del disagio.

Per informazioni e per aderire alla campagna è possibile contattare Simona Sinesi all’indirizzo simonasinesi@never-give-up.it