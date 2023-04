Nelle prossime settimane ANCI Piemonte e la Regione sottoscriveranno un importante accordo di collaborazione dedicato alle “Comunità attive”. Lo ha fatto sapere l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, in occasione della Giornata mondiale dell’attività fisica che si celebra il 6 aprile e il cui slogan – “Divertiti! Fai movimento!” – sottolinea come il movimento rappresenti un’importante occasione di divertimento, socializzazione e condivisione.

L’accordo in via di definizione tra l’assessorato regionale alla Sanità e l’ANCI Piemonte mira a promuovere politiche e azioni congiunte per favorire ambienti di vita sani e inclusivi, con particolare attenzione alle fasce deboli e alle persone fragili; promuove una forte collaborazione tra le Asl e i Comuni affinché siano valorizzati gli spazi all’aperto verdi e blu, le aree attrezzate e le strutture dedicate all’attività fisica, presenti nei Comuni. L’obiettivo finale è aumentare il numero di cittadini attivi e rendere facili le scelte di ciascuno verso una migliore condizione di vita. Regione e ANCI Piemonte collaboreranno alla realizzazione di eventi e progetti comuni, intensificando le azioni di comunicazione in materia di prevenzione e promozione della salute e condividendo iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini.

Il vicepresidente di ANCI Piemonte con delega alle Politiche Sociali, Vincenzo Andrea Camarda, sottolinea che è proprio in questa direzione che le amministrazioni locali sono chiamate ad adoperarsi. I Comuni hanno un ruolo cruciale nel favorire l’adozione di uno stile di vita più attivo da parte dei cittadini, anche favorendo la progettazione o riqualificazione di aree che incoraggino l’attività fisica e stili di vita corretti. Obiettivo prioritario è quello di attivare momenti di confronto, dialogo e di scambio tra tutti gli attori coinvolti in questo tipo di processi, così da favorire il raggiungimento degli obiettivi condivisi.

In particolare, le Asl in occasione della Giornata del 6 aprile sensibilizzano la cittadinanza pubblicando materiali informativi e promuovendo l’avvio di gruppi di cammino, come modalità efficace per mantenersi in salute, muovendosi in gruppo, su strade e sentieri del proprio territorio.

Ad oggi sono attivi 191 Gruppi di cammino in 136 Comuni della Regione, promossi dagli operatori sanitari in collaborazione con enti territoriali, ma si lavora per incrementarne il numero.

L’attività fisica ha un ruolo prioritario per la salute psicofisica. Tenersi in esercizio, infatti, aiuta a prevenire diverse malattie, ad evitare che peggiorino e a mantenere un peso giusto per il proprio fisico. Fare ogni giorno movimento è anche un modo semplice ed efficace per tenere a bada lo stress e la frustrazione: si scaricano le tensioni accumulate, aumentano le energie e lo stato di benessere generale, migliora la qualità del sonno, l’autostima, la fiducia in se stessi. Per mantenersi in salute sono sufficienti 30 minuti al giorno (leggi QUI).

In Piemonte vi è ancora il 19,5% di persone sedentarie, che svolgono attività motorie in quantità inferiore ai 30 minuti raccomandati, e per questa ragione occorre continuare a promuovere e rendere facile il movimento ad ogni età della vita.

Esiste un’ampia gamma di soluzioni per accrescere i livelli di attività fisica in tutti i gruppi di popolazione, che la Regione Piemonte, nel Piano di Prevenzione, declina anche attraverso programmi specifici nelle scuole, nelle comunità, nei luoghi di lavoro e nel sistema sanitario; politiche di progettazione urbana, ambiente e trasporti interventi di comunicazione e informazione.

Politiche volte ad accrescere i livelli di attività fisica praticati dalla popolazione avrebbero anche un impatto positivo sulla spesa sanitaria, facendo risparmiare agli Stati Membri dell’UE, in media, lo 0,6% del loro budget totale per l’assistenza sanitaria (Oecd, “Step up! Tackling the burden of insufficient physical activity in Europe”, 2023).

I materiali informativi (poster e decalogo “10 ragioni per rendere più attiva la tua vita”) e di advocacy per i decisori, tradotti dal Centro regionale di Documentazione per la promozione della salute (DoRS), sono scaricabili QUI.