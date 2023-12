L’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo Italiano e la Regione Piemonte, che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e quello della Giunta regionale Alberto Cirio si preparano a siglare giovedì 7 dicembre ad Asti, porterà in Piemonte nuovi fondi per la sanità, le infrastrutture, il turismo, il commercio e la scuola. Con la firma dell’accordo il Governo si impegna a trasferire al Piemonte circa 800 milioni di euro per copertura della quota regionale di cofinanziamento del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027.

Alla cerimonia per la sigla dell’accordo, che si svolgerà nel Teatro Alfieri di Asti, parteciperà anche il ministro, Raffaele Fitto. L’evento avrà inizio alle ore 15:00, ma per ragioni organizzative gli ospiti potranno accedere alla sala entro le ore 14:15.

Per partecipare all’evento è necessario confermare la presenza entro il 5 dicembre A QUESTO LINK.