Fino al 31 ottobre 2021 i Comuni potranno ottenere l’abilitazione gratuita del servizio “Sindaci in contatto 2.0”. Si tratta di un potente sistema di comunicazione massiva in grado di allertare l’intera città tramite una chiamata vocale.

Per accedere gratuitamente al servizio è necessario fare riferimento al sito ufficiale dell’azienda www.enterprisecontact.com e richiedere l’abilitazione tramite il form disponibile al link www.soscomune.it o chiamando il numero 081/23.04.219.