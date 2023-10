È conto alla rovescia per la nuova edizione di Hangar + l’iniziativa volta a promuovere le tematiche legate allo sviluppo sostenibile e a favorire co-progettazioni territoriali in grado di cogliere le opportunità di finanziamento del PNRR e degli altri fondi europei.

Hangar + si rivolge ad enti locali, operatori culturali e realtà del terzo settore, proponendo un ciclo di webinar e laboratori dedicato quest’anno ai temi dell’equità, della diversità e dell’inclusione attraverso la leva culturale.

Si comincia lunedì 16 ottobre con il webinar “Cultura e salute: visioni integrate per favorire uno sviluppo territoriale, equo ed inclusivo”, in programma dalle ore 10.30 alle 13. L’evento proporrà il tema dell’equità da un punto di vista sanitario, sociale e culturale, per arrivare poi a identificare le principali sfide in termini di welfare culturale e a delineare il ruolo dei vari attori locali coinvolti nella promozione della salute e del benessere dei cittadini. Un’attenzione particolare sarà riservata al tema delle politiche e dei programmi di finanziamento europeo e all’approccio da adottare per cogliere le sfide.

Al webinar, seguiranno 3 laboratori di co-progettazione, che saranno un’occasione per riprendere i temi emersi nel webinar e approfondirli.

I laboratori sono programmati per il 10 novembre, l’1 dicembre e il 12 gennaio, e saranno realizzati a Cuneo negli spazi dalla cooperativa Melarancio.

Hangar Plus è realizzato in collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo e l’ANCI Piemonte.

Per partecipare al webinar del 16 ottobre CLICCA QUI.

Per partecipare al primo laboratorio del 10 novembre CLICCA QUI.

Maggiori informazioni sul sito di Hangar Piemonte