I Comuni potranno utilizzare i beni mobili registrati confiscati in via definitiva, attraverso una manifestazione di interesse da inviare tramite la piattaforma OpenRe.G.I.O. dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità (ANBSC).

Lo ha ricordato, nelle scorse ore, il segretario generale ANCI Veronica Nicotra in una lettera inviata ai sindaci italiani.

Come individuato nelle Linee guida per la destinazione dei beni mobili registrati adottate dall’ANBSC, tali beni si distinguono in veicoli speciali funzionali alle esigenze del soccorso pubblico e in altri beni registrati.