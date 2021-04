L’ANCI Piemonte partecipa, assieme alle altre associazioni di rappresentanza degli Enti locali, all’iniziativa della Regione Piemonte volta a coinvolgere Comuni, Province, Città Metropolitana di Torino, Comunità Montane e farmacie nella campagna di vaccinazione anti Covid.

Nei giorni scorsi, il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, hanno scritto una lettera ai presidenti regionali di ANCI, Anpci, Uncem, Ali, Upi, Federfama e Assofarm, per chiedere la disponibilità delle amministrazioni locali e delle farmacie a favorire le attività di preadesione sulla piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it dei cittadini di età compresa tra i 60 e i 79 anni, che ad oggi non si sono ancora iscritti. Inoltre, a partire da lunedì 26 aprile sarà possibile anche per i cittadini fragili dai 16 ai 59 anni prenotarsi sulla piattaforma.

In sostanza, i dipendenti dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane che riterranno di aderire volontariamente all’iniziativa potranno aiutare i cittadini a compilare le richieste di pre-adesione. Ad oggi, sono 280 mila gli over 70 che hanno aderito alla campagna vaccinale su una popolazione complessiva di 450 mila persone in Piemonte e 214 mila gli over 60 su una popolazione complessiva di 558 mila persone.

“Volentieri abbiamo dato alla Regione la nostra disponibilità a partecipare all’iniziativa. Gli uffici e il personale sono a contatto quotidiano con i cittadini, in particolare nelle amministrazioni di medie e piccole dimensioni, che sono un presidio accessibile a tutti. I Comuni che decideranno di aderire all’iniziativa lo faranno in piena autonomia, secondo le proprie capacità organizzative e nel rispetto delle norme volte ad evitare assembramenti e a contenere al massimo il contagio”.

Così il presidente di ANCI Piemonte e sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro.

Nei prossimi giorni, ANCI Piemonte provvederà a diffondere l’iniziativa tra i sindaci, illustrandone i dettagli attraverso i propri canali.

Per saperne di più LEGGI IL COMUNICATO integrale della Regione Piemonte.