Il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta, parteciperà al webinar di presentazione della ricerca ”Open your data: l’importanza dei dati territoriali nelle strategie di innovazione”, che si terrà il prossimo 13 ottobre, dalle 15 alle 16.30.

Promossa dal Centro Studi e Innovazione della Fondazione CRC, la ricerca è stata realizzata in collaborazione con il Consorzio TOP-IX e la Fondazione Openpolis e mrappresenta una finestra di osservazione puntuale e unica su come il territorio cuneese, i cittadini, le istituzioni ed il tessuto produttivo stanno interpretando e cogliendo le opportunità connesse alla “Rivoluzione dei Dati” in un momento particolare. L’iniziativa è stata l’occasione per stilare un vero e proprio vademecum operativo? delineando possibili interventi e potenziali ambiti di azione in materia di valorizzazione dei dati e della cultura digitale.

Oltre 2900 fonti di dati mappati, più di i 100 soggetti censiti, quasi 400 le rilevazioni anonime e 19 le interviste effettuate.

Il webinar è aperto a tutti, cittadini, imprese, enti, istituzioni e organizzazioni interessate ai temi in oggetto, con particolare attenzione ai soggetti che rilasciano o utilizzano dati di tipo aperto.Ù

Per partecipare all’incontro è necessario registrarsi A QUESTO LINK. A tutti gli iscritti verrà inviato via mail il link per il collegamento.