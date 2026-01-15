Il 19 e 20 febbraio 2026, al Roma Convention Center “La Nuvola”, si terranno gli Stati Generali dei Piccoli Comuni, due giornate di confronto dedicate alla capacità amministrativa e alle sfide quotidiane dei Comuni di minore dimensione demografica. Un’occasione per dare voce ai territori, condividere esperienze e contribuire all’elaborazione di proposte concrete da rappresentare alle amministrazioni centrali, costruendo insieme nuove soluzioni per il rafforzamento istituzionale.

Gli Stati Generali si svolgono in occasione dell’evento conclusivo di P.I.C.C.O.L.I., il progetto promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuato da ANCI, che ha costruito nel tempo un modello di accompagnamento strutturato e capillare, coinvolgendo oltre 1.500 enti su tutto il territorio nazionale. Attraverso supporto specialistico, affiancamento operativo e strumenti digitali di apprendimento, il progetto ha prodotto risultati concreti e misurabili: modelli e soluzioni su appalti pubblici, gestione del personale, bilancio e reclutamento, fino a esperienze avanzate di cooperazione territoriale e di accesso ai fondi europei.

Questo patrimonio di competenze, pratiche e relazioni confluirà a febbraio in un grande momento di confronto e rilancio. Il programma prevede due giornate di lavoro: nel pomeriggio del 19 febbraio, quattro sessioni tematiche parallele coinvolgeranno sindaci, funzionari e stakeholder sui nodi strategici dell’amministrazione dei piccoli Comuni – il personale, le gestioni associate, il bilancio e la gestione finanziaria, i bisogni delle persone che vivono nei territori – con l’obiettivo di elaborare proposte operative da portare all’attenzione delle Istituzioni.

La mattina del 20 febbraio sarà dedicata a una sessione plenaria, momento di sintesi e confronto istituzionale, in cui le proposte emerse verranno discusse alla presenza dei vertici di ANCI, del Dipartimento della Funzione Pubblica e dei rappresentanti del Governo che saranno presenti.

Le iscrizioni saranno aperte a breve.

Partecipa, porta il tuo punto di vista e il contributo del tuo Comune.