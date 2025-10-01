ANCI ed INPS hanno programmato un breve ciclo di webinar dal taglio operativo con l’obiettivo di illustrare le più recenti disposizioni normative in materia previdenziale per il personale dei Comuni, delle Unioni e delle Città metropolitane ed orientare le amministrazioni verso prassi conformi.

Il 3 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 è in programma il webinar “Adempimenti contributivi ante 2005 e nuova Passweb: l’impatto della Legge n. 213/2023”.

Sarà l’occasione per approfondire le novità relative agli adempimenti contributivi relativi ai periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, in conformità con l’articolo 1, commi da 131 a 133, della Legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), anche alla luce delle istruzioni diramate con la Circolare INPS n. 118 del 12 agosto 2025.

Inoltre, anche in considerazione delle modifiche sui limiti ordinamentali stabiliti dall’articolo 1, commi da 162 a 165, della Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) l’Istituto fornirà indicazioni operative in merito alle quote retributive di pensione degli iscritti alle Casse dei dipendenti pubblici, con riferimento in particolare alla CPDEL.