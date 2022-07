Il prossimo 31 luglio scadranno i termini per partecipare al Premio Piemonte Innovazione, l’iniziativa dedicata alla PA che innova promossa da ANCI Piemonte e da ANCI nazionale, con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione e del Consiglio Regionale del Piemonte. In linea con il programma Next Generation UE e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’iniziativa si è ampliata con l’obiettivo di promuovere la diffusione delle buone pratiche degli Enti locali in materia di innovazione sull’intero territorio nazionale.

Il montepremi complessivo del premio, suddiviso in sezione regionale e sezione nazionale, ammonta a circa 60.000 euro tra premi in denaro e in servizi digitali messi a disposizione dall’ANCI PIEMONTE e dai partner dell’inziativa.

I criteri di valutazione adottati dalla Commissione di valutazione del Premio saranno i seguenti:

originalità e innovatività del progetto;

replicabilità e trasferibilità su altri territori;

sostenibilità e impatto del progetto;

accessibilità e usabilità del progetto;

rilevanza su cittadini e imprese coinvolte;

conformità con PNRR e Next Generation EU;

composizione del team di lavoro;

comunicazione, trasparenza e completezza.

