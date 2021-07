ISCRIZIONI AL WEBINAR DEL 1° LUGLIO

LOCANDINA E PROGRAMMMA

Dopo il successo del webinar svoltosi lo scorso 15 giugno, ANCI Piemonte e Forum Terzo Settore organizzano un nuovo evento su “Co-progettazione e Co-programmazione” che si terrà giovedì 1° luglio, dalle ore 10 alle 12:30.

Già in passato il Piemonte ha sperimentato iniziative importanti in materia di servizi sociali, realizzando proficue partnership con il Terzo Settore e con le cooperative sociali al fine di migliorare i servizi di welfare sul territorio nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

La riforma del Terzo Settore ha introdotto strumenti di collaborazione innovativi (tra cui co-progettazione e co-programmazione) che impongono un nuovo approccio culturale nel rapporto tra la PA e gli altri attori coinvolti, favorendo una migliore sinergia tra il settore pubblico e il privato sociale.

Partendo dai bisogni e dalle esperienze dei territori, il webinar del prossimo 1° luglio tenterà di rispondere alle seguenti domande:

• Come si possono migliorare i processi già sperimentati?

• Quali sono le nuove regole da definire e come ci si confronta?

• Quali sono le nuove istanze del Terzo Settore?

• Quali i nuovi strumenti dell’Amministratore pubblico nel nuovo scenario?

• Qual è la “cassetta degli attrezzi “ per gli ETS e per gli Enti Locali per dare corretta e concreta applicazione a questi strumenti?

All’iniziativa prenderà parte la vicepresidente al Welfare di ANCI Piemonte, Elide Tisi. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.