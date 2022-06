“Le clausole standard per i contratti: la gestione dei responsabili del trattamento” saranno al centro di un webinar organizzato da CSI e Regione Piemonte mercoledì 29 giugno, dalle ore 10 alle 11:30.

Lagestione dei contratti con i fornitori è uno tra gli aspetti principali della compliance normativa al GDPR. A partire dal 21 luglio 2021 la Commissione Europea ha adottato le nuove clausole contrattuali standard (SCC), sia per garantire il rapporto tra titolare e responsabile del trattamento sia per regolare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi. Conoscere questo strumento è fondamentale perché le norme precedenti sono state abrogate. In particolare, i relatori si interrogheranno sulle novità introdotte e sugli accorgimenti da adottare per una corretta applicazione delle nuove norme.

L’evento fa parte della nuova rassegna di iniziative realizzate con il supporto di ANCI Piemonte per approfondire le tematiche della sicurezza informatica, della privacy e della protezione dei dati personali. Al webinar parteciperà il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta.

ISCRIZIONI A QUESTO LINK