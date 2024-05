Continuano gli appuntamenti organizzati dal National Urbact Point ANCI. Il prossimo 9 maggio, in occasione della Festa dell’Europa, a partire dalle 10.30 avrà luogo il primo Infoday dedicato alla nuova call Good Practice in scadenza il 30 giugno 2024. Nell’ambito di URBACT IV, la Call Good Practice mira a individuare le buone pratiche da trasferire successivamente a tutti i Comuni europei nel 2025 (registrati QUI).

Le città riconosciute quali “URBACT Good Practice” potranno aumentare la loro visibilità a livello nazionale ed europeo ed avranno la possibilità di agire in qualità di partner capofila della futura rete di trasferimento a partire dal 2025. Possono partecipare tutte le “città” e le “altre autorità pubbliche” degli Stati membri dell’UE, della Norvegia, della Svizzera, dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Macedonia 5 del Nord, della Serbia, dell’Ucraina e della Moldavia. Non c’è un limite di dimensioni in termini di popolazione per candidarsi a questo invito a presentare buone pratiche.

L’ammissibilità riguarda le pratiche urbane sviluppate o attuate nell’ambito dei fondi dell’UE o anche di altre fonti finanziarie (nazionali, regionali, locali/urbane). Il presente invito esamina le pratiche attuate dalle città in qualsiasi settore di intervento riguardante lo sviluppo urbano (sviluppo economico, inclusione sociale, transizione verde, transizione digitale, parità di genere, patrimonio culturale, migrazione, rinnovamento urbano e altri). Anche se una pratica ha una voce tematica principale, i candidati sono invitati a dimostrare in che modo la pratica contribuisce anche ad altre aree tematiche (approccio integrato).

Una buona pratica è una pratica che ha dimostrato di funzionare bene garantendo i risultati desiderati e che potrebbe essere raccomandata come modello. Si tratta di un’esperienza di successo, testata e validata, che merita di essere condivisa affinché un maggior numero di città possa adottarla e adattarla.

Per presentare la propria candidatura, le città devono compilare il modulo online disponibile A QUESTO LINK entro e non oltre le ore 14.00 CET del 30 giugno 2024. Allo stesso link sono elencati criteri e requisiti di partecipazione.