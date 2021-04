Pubblichiamo il pacchetto di emendamenti al Dl Sostegni elaborato dall’ANCI. Le proposte, inviate al Senato nei giorni scorsi, tengono conto delle diverse e principali richieste avanzate dai Comuni.

Dallo slittamento al 31 maggio del termine per l’approvazione dei bilanci, alla possibilità per i Comuni di estendere anche al 2021 le agevolazioni TARI a favore delle categorie economiche colpite dalle restrizioni anti Covid. Emendamenti anche sulla proroga al 31 dicembre 2021 dell’esenzione dal pagamento del canone unico per l’occupazione di suolo pubblico da parte di commercianti e ambulanti e sull’allungamento dei termini per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza dei territori dei piccoli Comuni. E ancora la richiesta di 550 milioni di euro per il sostegno alimentare e sociale dei soggetti in difficoltà economica e lo stanziamento di 135 milioni di euro, con risorse dirette ai Comuni, in favore dei centri estivi.

