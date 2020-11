Da trent’anni al fianco dei Comuni con pareri e consulenze mirate, il Servizio ANCI Risponde affronta ora una nuova sfida: affiancare gli Enti locali alle prese con l’emergenza e supportarli nella fase successiva, quella dell’uscita dalla pandemia e del rilancio dell’azione di governo territoriale.

Nei prossimi mesi serviranno nuove professionalità e sinergie e i Comuni dovranno destreggiarsi nell’interpretazione della disposizioni contenute nelle norme nazionali e regionali.

Per supportare gli enti locali in questa fase delicata, il Servizio ANCI Risponde ha attivato un canale specifico dedicato al tema Covid-19 consentendo anche ai Comuni non ancora abbonati, la possibilità di accedere gratuitamente fino al 31 dicembre 2020 a tutti i contenuti presenti in banca dati (oltre 180 mila casi risolti organizzati in una banca dati consultabile con l’ausilio di strumenti di ricerca avanzata) e di porre, sempre gratuitamente, quesiti inerenti il nuovo canale.

Gli enti già abbonati potranno proporre nuovi quesiti, in aggiunta a quelli già previsti dal proprio abbonamento.

Al termine del periodo di prova gratuita, i Comuni associati all’ANCI potranno sottoscrivere l’abbonamento al servizio a condizioni vantaggiose.

Si ricorda che per inviare i quesiti è sufficiente seguire le indicazioni contenute nella pagina dedicata all’iniziativa oppure trasmettere gli stessi a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@ancidigitale.it.

Per registrarsi alla piattaforma CLICCARE QUI.

Si informa, inoltre, che il Servizio ANCI Risponde è alla ricerca di collaboratori e consulenti: nella sezione Società trasparente del sito www.ancidigitale.it (alla voce “BANDI DI GARA E CONTRATTI”) è disponibile l’AVVISO per la presentazione delle candidature entro il prossimo 30 novembre.