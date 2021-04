Da lunedì 12 aprile il Piemonte torna in zona arancione, fatta eccezione per la provincia di Cuneo che al momento ha una incidenza di 261,6 contagi ogni 100 mila abitanti e per la quale occorrerà attendere fino a mercoledì 14.

In quasi tutto il Piemonte, le scuole torneranno in presenza da lunedì 12 (al 100% fino alla terza media e al 50% per le superiori). In provincia di Cuneo, nelle giornate di lunedì e martedì la scuola sarà in presenza fino alla prima media e in DAD dalla seconda media in su.

Le regole della zona arancione

Intanto il presidente della Regione Piemonte ha emesso il decreto n. 47 del 10 aprile 2021 che norma la situazione e raccomanda ai sindaci di intensificare la vigilanza nei parchi, nelle piazze e nei luoghi di possibile aggregazione al fine di impedire possibili fenomeni di assembramento.

Consulta l’ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, in vigore dal 12 aprile.