Un webinar su “Il Potere di ordinanza dei Sindaci in regime di emergenza”. Appuntamento lunedì 20 aprile, dalle ore 10.30 alle 12 e affronterà il tema delle ordinanze adottate dagli Enti locali nell’ultimo periodo, chiarendo se, in quali termini e con quali limitazioni i Sindaci possano adottare ordinanze contingibili e urgenti, a seguito della dichiarazione di stato di emergenza.

In particolare, nel corso della prima parte del webinar saranno approfonditi gli aspetti connessi al rapporto tra i DPCM adottati in occasione dell’attuale emergenza sanitaria e le garanzie costituzionali dei diritti, nonché al rapporto tra i DPCM emergenziali e le ordinanze regionali e sindacali. Nella seconda parte, ci si soffermerà sugli ambiti e sui contenuti che possono essere regolati dalle ordinanze sindacali.

Il webinar è organizzato da ANCI, Fondazione iFEL e ANCI Comunicare

COME PARTECIPARE

La partecipazione è gratuita e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni e Unioni di Comuni. ATTENZIONE: per partecipare al webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda larga e di cuffie o casse. Per verificare che il proprio computer sia correttamente configurato per il collegamento alla piattaforma di video-conferenza, prima del webinar è necessario eseguire un rapido test di connessione.

I materiali e la registrazione del webinar saranno disponibili, dopo il seminario, nella sezione materiali didattici dell’area Documenti e pubblicazioni di Ifel.

