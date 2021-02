Da quest’anno sarà possibile svolgere il servizio civile in ANCI Piemonte: la nostra associazione aderisce al Bando Ordinario 2020 promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

ANCI Piemonte offre l’opportunità di espletare il Servizio Civile in forza all’Ufficio Progetti Europei, nell’ambito dell’attività di formazione, informazione e assistenza tecnica organizzata dall’associazione a beneficio degli enti associati.

Il candidato contribuirà attivamente alla realizzazione delle iniziative, affiancando il personale durante lo svolgimento degli incontri organizzati da remoto e in presenza; acquisirà competenze specifiche in materia di progettazione europea per lo sviluppo locale; parteciperà ai processi di comunicazione e di promozione delle attività in programma.

Le candidature dovranno soddisfare tutte le caratteristiche indicate nel BANDO NAZIONALE. Sono requisiti preferenziali un’ottima conoscenza della lingua inglese, un percorso di studi europei e buone capacità relazionali.

Il servizio civile è rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti e prevede un impegno di circa 25 ore settimanali per un anno. Offre un contributo mensile pari a euro 439,50, l’attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del prossimo 15 febbraio. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e in un’unica sede.

COME ADERIRE

Per aderire al bando occorre essere in possesso dei requisiti contenuti nel bando consultabile A QUESTO LINK.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.serviziocivile.gov.it

Settore : Educazione

: Educazione Programma : Macroregione Alpina: migliorare la qualità della vita, dell’ambiente e del territorio

: Macroregione Alpina: migliorare la qualità della vita, dell’ambiente e del territorio Progetto: Preparare le comunità alle sfide della globalizzazione e del cambiamento climatico

In caso di necessità contattaci all’indirizzo info@anci.piemonte.it