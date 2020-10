“A nome dell’intero comitato direttivo di ANCI Piemonte esprimo le più vive congratulazioni al sindaco di Novara, Alessandro Canelli, per la sua elezione alla presidenza della Fondazione IFEL. Si tratta di un incarico prestigioso che saprà certamente portare avanti con grande competenza, forte della preparazione e della sensibilità maturate in questi anni alla guida della seconda città del Piemonte. L’attenzione costante nei confronti del territorio e la dedizione manifestata nell’esercizio quotidiano della sua missione al servizio della comunità saranno il valore aggiunto del suo mandato. Auguri di buon lavoro da parte dei sindaci piemontesi”.

Così il presidente di ANCI Piemonte e sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, sulla nomina di Canelli – già delegato nazionale alla Finanza locale dell’ANCI – alla guida della fondazione istituita nel 2006 dall’Associazione dei Comuni per offrire assistenza in materia di finanza ed economia locale. IFEL rappresenta, ad oggi, la struttura di riferimento degli Enti locali per la raccolta sistematica, l’elaborazione e la diffusione dei dati relativi ai tributi. La fondazione opera, inoltre, come ente di ricerca e di formazione attraverso la produzione di studi, analisi e proposte di innovazione normativa.

“Da sempre – conclude Corsaro – collaboriamo con IFEL per dare ai nostri sindaci e al personale dei Comuni una formazione puntuale e costante sui temi di maggiore interesse per gli Enti locali. Sotto la presidenza Canelli saremo certamente in grado di rafforzare l’impegno a favore dei territori, in un periodo particolarmente delicato come quello attuale”.

Dal canto suo, il sindaco Canelli commenta: “Ringrazio il presidente Corsaro. L’attività di IFEL è di fondamentale importanza per supportare gli enti locali nel costante miglioramento delle attività amministrative legate alla finanza ed all’economia locale. Sono sicuro che si potrà sin da subito instaurare una costante e proficua collaborazione con ANCI Piemonte per dare risposte anche ai tanti Sindaci della nostra regione che stanno lavorando e combattendo ogni giorno, in un momento così difficile, per assicurare in modo efficace ed efficiente servizi e risorse alle loro comunità”.