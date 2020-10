“Scrittore, giornalista, poeta, partigiano e maestro elementare. Una figura poliedrica di cui sono rimaste tracce indelebili nella nostra città”. Così Paolo Marchioni, sindaco di Omegna (VB) e vicepresidente di ANCI Piemonte, ha ricordato la figura di Gianni Rodari nel centenario della sua nascita, avvenuta il 23 ottobre 1920.

Di lui, considerato il più grande scrittore di favole e filastrocche del novecento italiano, si ricordano le opere “Favole al telefono”, “La freccia azzurra”, “Filastrocche in cielo e in terra”, “Le avventure di Cipollino”, “C’era due volte il barone Lamberto” , ambientato nello scenario suggestivo del lago d’Orta, e infine la “Grammatica della fantasia”, che costituisce la pietra miliare della pedagogia rodariana.

Oltre alle sue filastrocche, Rodari divenne famoso in radio con il programma “Tante storie per giocare” e poi in TV dove fu autore e ospite di rubriche per ragazzi. “Rodari, pubblicato in 11 lingue, è stato uno dei più grandi autori per ragazzi – ricorda il sindaco Marchioni – e ogni anno celebriamo un festival di letteratura che chiama a raccolta scrittori da tutto il mondo”.

Al maestro dei maestri la città di Omegna ha dedicato inoltre “Il Parco della Fantasia” (una ludoteca all’aria aperta che propone laboratori creativi e spettacoli teatrali a studenti e famiglie), i giardini “Torta in Cielo” al Monte Zuoli (una collina alla periferia del paese) e un percorso sul torrente Nigoglia.

In occasione dei 100 anni dalla sua nascita, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo commemorativo con bozzetto a cura della città di Omegna e del Parco della Fantasia, ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA. La vignetta riproduce un disegno di Gianni Rodari raffigurante un bambino con un palloncino in cui campeggia la scritta “Omegna” e, in calce, la firma autografa dello scrittore. Completano il francobollo le leggende “cento di questi gianniI”, le date “1920-1980” “la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo filatelico primo giorno di emissione è disponibile nell’ufficio postale di Omegna.