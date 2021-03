Un webinar formativo sul funzionamento e sulle criticità del SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive è in programma il prossimo 15 aprile dalle ore 9:45.

Il SUAP ha introdotto significativi cambiamenti nel rapporto tra la PA e il cittadino, favorendo l’uniformità e la snellezza del procedimento e offrendo trasparenza e accessibilità alle imprese, in grado di adempiere in modo più agile alle pratiche inerenti le loro attività.

Da tempo la Regione Piemonte chiede però uno sforzo di razionalizzazione e di innovazione, a causa della disomogeneità rilevata nei vari territori e allo scarso coordinamento fra gli Sportelli Unici dei Comuni e gli altri enti coinvolti.

In questa prospettiva, l’ANCI Piemonte e la Città metropolitana di Torino hanno istituito un Tavolo di confronto tecnico in materia di SUAP, nell’ambito del progetto Metropoli Strategiche (P.O.N. Governance e capacità istituzionale 2014-2020). L’intento è quello di incentivare la gestione in forma associata dei SUAP e l’adozione di azioni congiunte, in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, finalizzate all’implementazione dell’utilizzo e all’integrazione del portale “Impresa in un giorno” del “Sistema Piemonte”.

Regione Piemonte si propone ora di organizzare un confronto diretto con gli Sportelli Unici per individuare esigenze formative specifiche.

Al webinar organizzato da ANCI Piemonte e Regione sono invitati ad aderire tutti i responsabili dei SUAP piemontesi. Parteciperanno all’evento gli assessori regionali Matteo Marnati e Maurizio Marrone e il presidente di ANCI Piemonte Andrea Corsaro.

Durante l’incontro sarà somministrato ai partecipanti un questionario finalizzato ad individuare le criticità e le esigenze formative in materia di SUAP.

Iscrizioni al link www.anci.piemonte.it/15aprile21