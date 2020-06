“A breve i Comuni italiani entreranno in crisi di liquidità anche per via delle minori entrate IRPEF legate all’emergenza Coronavirus. Entro il prossimo 31 luglio, in fase di assestamento di bilancio, gli Enti locali avranno bisogno di maggiore risorse per chiudere i loro conti. Confidiamo che, in fase di conversione in legge del DL Rilancio, il governo mantenga l’impegno preso con l’ANCI nei giorni scorsi, venendo incontro alle richieste dei sindaci”. Lo afferma l’on. Flavio Gastaldi, vicepresidente di ANCI Piemonte e sindaco di Genola (CN).

Soddisfazione invece sulla legge “Riparti Piemonte“, approvata lo scorso 27 maggio dal Consiglio regionale. “Il documento – afferma Gastaldi – prevede una serie di iniziative utili alla ripartenza del comparto dell’edilizia, a partire dallo stanziamento di 50 milioni di euro a copertura degli oneri di urbanizzazione legati ai permessi di costruzione. Iniziativa che, unita al bonus edilizia previsto dal DL Rilancio, potrebbe dare grande slancio alla ripartenza dell’economia con ripercussioni positive per gli Enti locali e, in generale, per i territori”.