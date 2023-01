Il presidente dell’ANCI, Antonio Decaro, ha sottoscritto un importante protocollo d’intesa per la partecipazione e il confronto nell’ambito del PNRR con i segretari generali di CGIL, CISL e UIL.

“Nel momento decisivo per la realizzazione concreta delle opere del PNRR, mentre siamo ormai all’assegnazione dei lavori e all’apertura dei cantieri – sottolinea Decaro – è fondamentale che i Comuni italiani abbiano trovato con le confederazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil un terreno di impegno comune, per superare i problemi e garantire ai cittadini i risultati di questo grande piano di investimenti pubblici che affida ai Comuni finanziamenti per oltre 40 miliardi di euro da trasformare in opere indispensabili alle nostre comunità”.

“Il protocollo d’intesa che abbiamo sottoscritto – continua Decaro – prevede che i Comuni e le organizzazioni sindacali si consultino sistematicamente nei territori per fare il punto sull’andamento dei lavori e per verificare che nelle amministrazioni si completi il piano di assunzioni straordinarie previsto dal PNRR e necessario ai Comuni per realizzare le opere loro assegnate”.

“Il PNRR – ricorda il presidente dell’ANCI – sarà utile ai nostri cittadini se, oltre alle opere pubbliche, porterà anche occasioni di sviluppo e di nuova occupazione. A questo fine, i Comuni e i sindacati garantiranno insieme che gli investimenti rispettino gli assi strategici della transizione digitale ed ecologica, della spinta all’occupazione giovanile e femminile, dello sviluppo del Sud e del rafforzamento dell’inclusione sociale. Il nostro interesse comune è che dall’attuazione del PNRR si avvii una riconversione verso nuove politiche industriali e scaturiscano nuovi posti di lavoro, e lavoreremo per questo”.