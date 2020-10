Nella Gazzetta Ufficiale n. 246 dello scorso 5 ottobre sono stati pubblicati i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico inerenti i cosiddetti Superbonus 110% ovvero gli incentivi introdotti dal Decreto Rilancio per favorire la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonchè l’installazzazione di impianti fotovoltaici per gli edifici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Nello specifico i due decreti attengono “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici” e “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”.

I provvedimenti definiscono sia i requisiti tecnici per accedere alle agevolazioni fiscali sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione.

L’Allegato B al Decreto riporta una tabella di sintesi di tutti gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali previste per il settore edile.

– Allegato 1

– Allegato 2

– Asseverazioni