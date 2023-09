Nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2023 è pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il miglioramento della sicurezza delle strade delle aree interne. Il decreto stanzia 50 milioni di euro, 2p0 dei quali per l’anno 2023 e altri 30 per l’anno 2024.

Il finanziamento degli interventi riguarda i programmi straordinari di manutenzione delle 43 nuove aree interne come individuate dalla strategia SNAI nell’ambito del ciclo di programmazione 2021-2027. I soggetti attuatori sono il presidente della Provincia o il sindaco metropolitano sul cui territorio è situata la maggior parte dei Comuni dell’area interna ovvero il presidente di Regione nei territori in cui le Province o le Città Metropolitane non svolgano la funzione di soggetti attuatori.

Per info contattare il MIT all’indirizzo segreteria.strade@mit.gov.it