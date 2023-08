Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 186 del 10 agosto 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 104 del 10 agosto 2023 (in vigore dall’11 agosto) recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”.

Tra gli scopi del provvedimento vi sono il rifinanziamento del fondo mutui sulla prima casa, l’individuazione di risorse utili alla riduzione della pressione fiscale, la tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre, l’incentivazione degli investimenti su specifiche attività economicamente rilevanti. Vi sono, inoltre, importanti novità riguardanti la tassazione degli extra profitti delle banche, le intercettazioni telefoniche a scopo investigativo e l’inasprimento delle pene per i piromani.

Con l’approvazione del provvedimento, arriva infine la conferma della proroga al 31 dicembre per l’utilizzo del superbonus 110% relativamente agli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari, per i quali alla data del 30 settembre 2022 siano state effettuate opere per almeno il 30 per cento dei lavori complessivi.