Dal 20 al 23 settembre prossimi si svolgeranno a Torino gli Open Living Lab Days 2022, promossi da ENoLL (Network Europeo dei Living Labs) e supportati dalla Città di Torino e dalla Casa delle Tecnologie Emergenti ( CTE NEXT).

Il tema principale dell’evento sarà “The city as a Lab, but now for real!” Re-working open innovation environments for inclusive, green and digital transition through emerging technologies”, a cui si legano 5 sotto-tracce: Society, Governance, Green & sustainable, Transformation e Beyond the city. Qui è disponibile il programma.

La Città di Torino co-organizzerà quattro panel della sessione plenaria:

The House of Emergency Technology in Italy and Beyond, in cui verranno illustrati il progetto e i primi risultati della CTE NEXT torinese a confronto con altre Case delle Tecnologie Emergenti italiane, descrivendo come le tecnologia emergenti e il 5G possano essere usati al servizio della cittadinanza. Naturalmente guarderemo anche oltre l’Italia e scambieremo pratiche a livello internazionale per individuare ulteriori opportunità di scambio di conoscenze;

Scaling up, scaling out and scaling deep for social innovation, dove verrà esaminato innanzitutto il ruolo delle autorità pubbliche e del terzo settore nell’ambito dell’innovazione sociale. Successivamente, si esplorerà la replicabilità dei sistemi d’innovazione sociale (scaling out) e le radici dell’innovazione sociale (scale deep);

Urban Testing models in Europe and Beyond,partendo dal Torino City Lab, si analizzerà come i laboratori cittadini siano un strumento unico per promuovere l’innovazione in modo olistico e inclusivo, coinvolgendo tutti gli attori della società nella creazione d’impatti a lungo termine per la città e per favorire la transizione verde e digitale. Insieme a Torino esporranno le loro buone pratiche i living lab cittadini di Eindhoven, Nantes, Nagoya e Medellin;