Nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale RUP, istituito dalla PNRR Academy, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Fondazione IFEL, SNA, ITACA, in collaborazione con ANAC, CONSIP e la Rete degli Osservatori regionali dei contratti pubblici, invitano tutti i RUP a rispondere alla “Indagine RUP 2023”, volta a raccogliere suggerimenti e proposte da parte dei Responsabili Unici del Procedimento italiani in merito alla gestione degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici e all’attuazione degli interventi, con un’attenzione particolare alle principali criticità che vengono riscontrate per ciascuna fase del procedimento e alle competenze possedute e necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.

Per partecipare alla rilevazione è necessario rispondere al questionario anonimo disponibile A QUESTO LINK entro il prossimo 28 febbraio.

I risultati, trattati in forma aggregata, confluiranno in un rapporto di ricerca specifico di cui verrà data ampia diffusione e contribuiranno alla definizione dei percorsi formativi, destinati al personale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, erogati dalla PNRR Academy in materia di contratti pubblici, anche in attuazione della strategia professionalizzante.

In caso di problemi o difficoltà nella compilazione del questionario è possibile inviare una mail, specificando sempre il nome del proprio ente di appartenenza: