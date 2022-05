Fare innovazione sociale: dall’esperienza PON Metro al futuro delle città, è questo il titolo dell’eventoannuale del Pon Metro che quest’anno verrà ospitato negli spazi della Nuvola Lavazza di Torino, esempio concreto di rigenerazione urbana.

L’evento – che sarà possibile seguire anchein streaming su www.po metro.it – si presenta con un format dinamico che intende sollecitare il confronto, lo scambio di visioni ed esperienze capitalizzando le buone pratiche del periodo di programmazione 2014-2020 del PON Metro, in materia di innovazione sociale.

L’appuntamento è aperto a tutti gli interessati, operatori sociali, tecnici, esperti di politiche urbane, stakeholders, cittadini. In vista della prossima programmazione e del futuro Pon Metro Plus, non solo le città metropolitane saranno protagoniste degli interventi ma è previsto un coinvolgimento anche delle città medie del Sud. L’evento sarà pertanto un’occasione per misurarsi con nuovi metodi, pratiche e strumenti in grado innescare nelle proprie comunità processi innovativi di co-creazione con modelli economici, tecnologici, strutturali di risposta ai fabbisogni collettivi, consolidati ed emergenti.

La prima giornata (31 maggio) si aprirà alle ore 11:00 in seduta plenaria, con i saluti del sindaco Stefano Lorusso, a seguire Chiara Foglietta, assessora alla transizione ecologica e digitale, politiche per l’ambiente, innovazione e mobilità della Città di Torino, Anna Lisa Boni, assessora del Comune di Bologna ai Fondi europei, cabina di regia PNRR, coordinamento transizione ecologica, patto per il clima e candidatura “Città carbon neutral”, relazioni internazionali, e Paolo Testa, direttore area studi e ricerche ANCI.

Dalle 11:30 alle 12:30 la parola passerà al Pon Metro, con un’illustrazione di scenario di quanto fatto, con numeri e risultati del Programma, e una prospettiva sul prossimo futuro a cura dell’Autorità di Gestione Giorgio Martini, per poi scendere di più nel dettaglio tematico attraverso l’intervento dell’esperto Antonella Bonaduce.

La mattinata, moderata da Fabio Sgaragli, si concluderà con l’intervento di Fabrizio Barbiero della città di Torino con il racconto di una buona pratica ovvero “Il progetto Seed: verso un competence center nazionale per l’innovazione sociale”.

Dalle ore 14 sarà possibile partecipare a due diversi momenti di confronto e network:

4 workshop tematici a cura delle città di Milano , Torino , Bologna e Bari (vedi programma) sui temi: Apprendimento, Impatti, Comunità, Territori

2 working cafè (14.00-15.00 / 16.00-17.00) momenti a tu per tu con le città #ponmetro per la presentazione di esperienze e progetti nei corner informativi

Le conclusioni alle ore 18 con la sessione finale “L’innovazione sociale dal Pon Metro alle città del futuro di grandi e medie dimensioni”.

Prima della chiusura dei lavori, prevista per le ore 19, Gianfranco Presutti della città di Torino modererà la tavola rotonda con le osservazioni conclusive di Giorgio Martini, autorità di gestione, Lodovico Conzimu, direzione generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione, Commissione europea, Sebastiano ZILLI, direzione generale Politica Regionale e Urbana della Commissione europea e Mario Calderini, Torino Social Impact.

La seconda giornata (1 giugno) inizierà alle ore 9:30 per le visite ai progetti della città. I partecipanti verranno guidati alla scoperta di 4 luoghi dell’innovazione di Torino per rientrare in Piazza della Repubblica alle ore 13:30.

Prenotazioni su eventbrite attraverso link e codice QR

IL PROGRAMMA