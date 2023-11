Il tema degli interventi e delle iniziative connesse all’attuazione del piano per l’invecchiamento attivo e le ricadute sui territori locali saranno al centro dell’incontro intitolato “International Levers and Local Implementation of Active Ageing Rights” che si terrà domani, mercoledì 8 novembre, nella Sala Lauree Blu del Campus Luigi Einaudi di Torino, in Lungo Dora Siena 100/A, dalle ore 9 alle 16:30.

All’evento, che consentirà di mettere a confronto esperienze e casi di studio di Italia e Francia con un approccio specifico a questioni di diritto internazionale, parteciperà il vicepresidente alle Politiche sociali di ANCI Piemonte, Vincenzo Andrea Camarda. L’iniziativa gode del patrocinio della nostra associazione.

Ulteriori info A QUESTO LINK e sul programma dell’evento.