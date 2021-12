Le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 dovranno essere presentate dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, come stabilito dalla Circolare n. 29452 del 30 novembre 202. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondarie di secondo grado statale e i percorsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali – IeFP (nelle Regioni che hanno aderito).

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni delle scuole dell’infanzia, al percorso di istruzione degli adulti e agli alunni/alunne e studenti/studentesse in fase di preadozione.

L’adesione delle scuole paritarie al sistema delle ‘Iscrizioni on line’ resta sempre facoltativa

La circolare contiene informazioni anche sulle iscrizioni on line di alunni/alunne e studenti/studentesse con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e con cittadinanza non italiana. Con riferimento a questi ultimi si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni e alunne/studenti e studentesse con cittadinanza italiana; in particolare, la circolare rinvia alla Nota ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010, in cui si precisa che al fine della formazione delle classi è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concordate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura

Per i percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, realizzati dai CPIA possono iscriversi gli adulti, ance stranieri che non hanno assolto all’obbligo di istruzione e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione

La circolare infine richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui alla legge 119/2017; in particolare, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione (art. 3 bis, comma 5, L. 119/2017) costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. Per altre informazioni sugli adempimenti, consultare la circolare completa.