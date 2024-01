Lunedì 22 gennaio è in programma il secondo test regionale di IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Alle ore 12 i telefoni cellulari di chi si trova in provincia di Torino suoneranno emettendo un suono particolare e riceveranno un messaggio di allarme relativo a un’ipotetica contaminazione radioattiva.

Come avvenuto per la prima sperimentazione dello scorso 14 settembre, chi riceverà il messaggio dovrà semplicemente sarà sufficiente far scorrere la notifica per confermare la ricezione.

Il Dipartimento della Protezione civile invita ad aprire il link e compilare il questionario disponibile sul sito internet www.it-alert.it, aiutando così a verificare la riuscita del test: il parere di ogni utente consentirà di migliorare lo strumento.

Maggiori informazioni e le risposte utili a domande frequenti sono disponibili collegandosi al link www.it-alert.it/it/faq/