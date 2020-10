Fino alle ore 23 del 15 ottobre 2020 è possibile partecipare al bando di selezione alla IX Edizione del Corso di formazione specialistica in Amministrazione Municipale – ForsAM, organizzato da PUBLICA – Scuola ANCI per giovani amministratori. L’iniziativa si rivolge a Sindaci, Assessori, Presidenti del Consiglio Comunale, Consiglieri comunali, Presidenti, Assessori e Consiglieri di Circoscrizione/Municipio, Presidenti e Assessori di Unioni di Comuni under 36, regolarmente in carica al momento della presentazione della domandaa.

Il ForsAM, ad accesso gratuito previa valutazione per titoli e prove di selezione, è articolato in un percorso integrato di formazione lungo un periodo di sei mesi (gennaio-giugno 2021). Le attività didattiche sono incentrate su un corso di formazione specialistica della durata complessiva di 300 ore che si compongono di: un corso di inserimento residenziale finalizzato all’omogeneizzazione delle conoscenze e alla costruzione del clima di apprendimento, un corso di formazione specialistica di composto da lezioni frontali e attività di project work, studio individuale e di gruppo. Ai partecipanti è richiesta una frequenza pari almeno all’70% del totale delle ore complessive.

Il percorso formativo si articola nelle seguenti aree tematiche, affrontate in logica interdisciplinare:

– Finanza locale

– Gestione e valorizzazione delle risorse

– Diritto amministrativo e degli enti locali

– Sviluppo e innovazione della città

– Fonti e strumenti di finanziamento

– Servizi Pubblici Locali

– Welfare

I moduli didattici verranno sono tenuti da docenti universitari, esperti delle materie e referenti ANCI. Il ForsAM si contraddistingue per un approccio metodologico che affianca lezioni frontali con strumenti interattivi come i casi didattici, le simulazioni, il role playing, finalizzati a favorire l’apprendimento dei contenuti in una logica applicativa e in costante riferimento ai casi concreti.

Per partecipare alla selezione, è necessario compilare l’apposito form online raggiungibile anche dal sito www.scuolagiovaniamministratori.anci.it allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e un proprio curriculum vitae aggiornato. Saranno ammessi al corso 30 amministratori locali under 36 provenienti da tutta Italia.

Sono disponibili 10 borse di studio a copertura dei costi di vitto e alloggio, più altre 4 di merito che verranno riconosciute ai corsisti che si distingueranno durante il corso.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando di selezione allegato o contattare la segreteria didattica della Scuola ANCI per giovani amministratori ai seguenti recapiti: tel. 06/68.009.270-299-304; scuolagiovaniamministratori@anci.it.