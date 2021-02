Con il progetto Spring la città di Borgomanero (NO) si è aggiudicata il bando “Europe for Citizens – Network of Town 2020”. Lo ha reso noto l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA).

Le richieste di sovvenzione ammissibili sono state 173, provenienti soprattutto da Italia (32%), Spagna (13%) e Bulgaria (7%). I progetti selezionati sono stati 19. Tra questi, il progetto Spring (Solidarity in PRoGress), presentato dal Comune di Borgomanero in collaborazione con ANCI Piemonte.- L’iniziativa vede il coinvolgimento di sette città europee e riceverà un finanziamento di 148.680 euro.

Oltre a Borgomanero e all’ANCI, le città coinvolte sono Bad Mergentheim in Germania, Digne Les Bains in Francia, Quart de Poblet in Spagna, Aksakovo in Bulgaria, Stip in Macedonia del Nord e Ziebice in Polonia. “Partendo dall’emergenza sanitaria – spiega il vicesindaco e vicepresidente di ANCI Piemonte, Ignazio Stefano Zanetta – il progetto vuole concentrarsi sulle azioni di solidarietà e di cooperazione attuate da ogni stato associato in piena emergenza Covid”.

Sono previsti 8 incontri internazionali ai quali parteciperanno amministratori e funzionari pubblici locali e volontari. In concreto si lavorerà insieme per implementare uno strumento multimediale in cinque lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano), una sorta di documento di “buone pratiche” da diffondere nell’UE.

“Ringrazio le dr.sse Barbara Rosaspina e Giulia Zignone del Comune di Borgomanero oltre a Carmelina Nicola di ANCI Piemonte – conclude Zanetta – per l’ottimo lavoro svolto e per il risultato ottenuto, che ha permesso non solo di vedere finanziato il nostro primo progetto europeo ma anche di classificarsi, visto l’ottimo punteggio, al primo posto tra i progetti finanziati”.

L’elenco completo dei progetti selezionati è disponibile sul sito della Commissione Europea.