“Comunicare con il territorio in tempi normali e in emergenza” è il titolo del webinar che ANCI Piemonte e ANSA organizzano martedì 25 maggio alle ore 15.

I Sindaci e gli amministratori locali sono i rappresentanti delle istituzioni più vicini ai cittadini e, in quanto tali, sono chiamati a dare risposte concrete ed efficaci alle istanze che arrivano dai territori. Negli ultimi tempi, l’emergenza Covid ha sottolineato fortemente questo aspetto, mettendo in luce il valore strategico dell’informazione ed evidenziandone le criticità.

La comunicazione è diventata uno dei temi centrali nella vita dei Comuni, in particolare nelle aree interne e periferiche, dove alle difficoltà strumentali legate alla mancanza di risorse umane ed economiche si aggiungono vari problemi infrastrutturali in grado di incidere pesantemente sulla qualità e sull’efficienza dei processi comunicativi.

Alla base di tutto ci sono alcune questioni sulle quali occorre interrogarsi. In primo luogo, i Sindaci sanno «parlare» con i loro cittadini? E poi, su quali risorse possono contare per comunicare? Uffici stampa, giornali, radio, televisioni, social media e chat fanno parte di un ricco ventaglio di opportunità. Sono tutte uguali e, soprattutto, sono tutte necessarie?

Comunicare in modo corretto, tempestivo ed efficace è fondamentale per tutti, soprattutto per chi amministra la cosa pubblica.

Pertanto, Vi invitiamo a partecipare al webinar gratuito che si terrà martedì 25 maggio alle ore 15. Un’occasione per “imparare a parlare” alle proprie comunità in tempi normali e in emergenza con i rappresentanti dell’ANSA, la prima agenzia di informazione multimediale italiana, con 22 sedi in tutto il Paese e 81 uffici in altre 78 nazioni.

