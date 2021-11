Di missioni del PNRR e di futuro per gli enti locali si è discusso anche nella terza ed ultima giornata della XXXVIII assemblea annuale dell’ANCI di Parma.

I lavori hanno preso il via con il primo panel sulla quinta missione del PNRR su inclusione e coesione, tra innovazione sociale per un paese più giusto e coesione territoriale per un paese più unito, e la sesta missione riguardante la salute. Oltre ai sindaci sono intervenuti, sia da remoto che in presenza il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, la Ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna e il Ministro della salute Roberto Speranza.

A conclusione del dibattito l’intervento del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico.

L’Assemblea si è conclusa con la relazione del presidente dell’ANCI nazionale Antonio Decaro e con l’intervento del presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi.

Durante le sessioni pomeridiane della seconda giornata di lavori, dedicate alla rivoluzione verde, alla transizione ecologica, alla tutela del territorio e alle infrastrutture per la mobilità sostenibile hanno partecipato, sia in collegamento che in presenza, Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione, Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibile e Mariastella Gelmini, Ministra per gli affari regionali e le autonomie.

Densa di appuntamenti anche la mattina della seconda giornata della XXXVIII Assemblea annuale di ANCI. In apertura sono state affrontate le missioni previste dal PNRR e di interesse dei Comuni, dalla Digitalizzazione, innovazione e competitività attraverso misure che riguardano cultura e turismo, alla presenza di Vittorio Colao, Ministro per l’innovazione tecnologica e la Transizione Digitale, Luciana Lamorgese, Ministra dell’Interno e Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo ed infine in collegamento Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri.

A chiusura della mattinata di lavori Enrico Mentana, Direttore TG La7, ha condotto il dibattito sul ruolo dei sindaci nel nostro con Paese Roberto Gualtieri, neo-eletto sindaco di Roma, Beppe Sala, riconfermato nelle scorse elezioni alla guida del Comune di Milano e gli ex sindaci delle stesse città rispettivamente Walter Veltroni per Roma e Gabriele Albertini per Milano.

